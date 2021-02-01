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Spor İrfan transferinden sonra Fenerbahçe'de flaş ayrılık!
Spor

İrfan transferinden sonra Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

İrfan Can Kahveci transferinden sonra orta sahada bolluk yaşanan Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksük ile yol ayrımına gidiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 10:10:00 -
İrfan transferinden sonra Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, kiralık olduğu Balıkesirspor'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş yapan İsmail Yüksek için devreye girdi.

Orta saha bölgesine son olarak İrfan Can Kahveci'yi transfer eden Fenerbahçe, İsmail Yüksek için yapılan bu teklifi kabul etti.

Transferle ilgili İsmail Yüksek’in kararı beklenirken oyuncunun kısa süre içinde Adana Demirspor ile anlaşma sağlaması bekleniyor. (TRT Spor)

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