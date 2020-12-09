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Medya İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çarpıklığı! Önce 'güvenemem' dedi sonra mağduriyeti oynadı
Medya

İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çarpıklığı! Önce 'güvenemem' dedi sonra mağduriyeti oynadı

CHP’nin yayın organı Halk TV’de Ana Haber sunan İrfan Değirmenci önce Çin aşısının güvenilmez olduğu propagandasını yaparken şimdi de CHP'nin 'AK Partililer aşı vurulmaya başladı' iddialarının ardından 'biz ne olacağız' diyerek mağdur edebiyatı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:23:00 -

CHP'nin finanse ettiği Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çelişkisi sosyal medyada dalga konusu oldu.Çin aşısına güvenmediğini söyleyen Değirmenci CHP'lilerin 'AK Partililer aşı vurulmaya başladı' iddialarının ardından mağdur edebiyatı yaptı.

'AK Partililer aşı vurulmaya başladı' iddiası

İrfan Değirmenci, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Çin aşısının Türkiye'ye 10 gün önce geldiği ve AK Partili siyasilere vurulduğu iddiasını ekrana taşıdı.

Hükümete yönelik tutarsızca eleştiriler yapan Değirmenci, asılsız iddialar üzerinden kendini mağdur göstererek 'biz ne olacağız' dedi.

İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çelişkisi

Değirmenci bir gün önce ise Çin aşısının güvenilir olmadığını söyleyerek 'Ben gönül rahatlığıyla vurduramam.' ifadelerini kullanmıştı.

Ekranlarda 1 gün arayla tutarsızlığını gösteren İrfan Değirmenci sosyal medyada kendi kendini rezil etti.

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