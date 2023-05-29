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Sosyal Medya İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın 'balkon' hayali patladı! Sosyal medyayı sallayan video
Sosyal Medya

İrfan Değirmenci ve Ayşenur Arslan'ın 'balkon' hayali patladı! Sosyal medyayı sallayan video

Yeniakit Publisher
2023-05-29 03:32:00 - 2023-05-29 03:41:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı yeniden zafer kazanmasının ardından Halk TV'de Ayşenur Arslan ve İrfan Değirmenci'nin yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Türkiye'nin bugün gerçekleşen tarihi seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na karşı büyük bir zafer kazandı. Muhalefetle topyekün birleşmesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun yeniden hezimete uğratılmasının ardından muhalif kanalların seçimlerle ilgili daha önce yaptıkları yayınlar da gündem olmaya başladı.

Onlardan biri de Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan ile İrfan Değirmenci'nin seçim öncesi yayınında söyledikleri sözler oldu.

İrfan Değirmenci'nin balkon konuşması hayali

Yayında Ayşenur Arslan muhalefetin kazanacağı umuduyla , "Ayy sarayı düşünemiyorum" derken Değirmenci'nin İzmir'de balkon konuşması yapma hayalleri dikkat çekti.

Yayında Kılıçdaroğlu'nun balkon konuşması yapıp yapmayacağı da konuşulurken İrfan Değirmenci, "Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan büyük bir kortejle Çankaya Köşkü'ne uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu için Çankaya hayalleri kurulurken, 28 Mayıs gecesi tam bir 'hayaller, gerçekler' olayı yaşandı.
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