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Spor İrfan Can'ı sildiler
Spor

İrfan Can'ı sildiler

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, Twitter ve Instagram'dan İrfan Can Kahveci'yi takipten çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:55:00 -
İrfan Can'ı sildiler

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Taylan Antalyalı, yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'nin transfer süreci devam ederken paylaştıkları ve oyuncuyu Galatasaray'a davet olarak algılanan 'kahve' fotoğrafını sildiler.

İrfan Can resmen Fenerbahçe'ye transfer olurken iki oyuncu da İrfan Can Kahveci'yi Instagram'dan takibi bıraktı.

Fenerbahçe ile Galatasaray gelecek hafta Cumartesi akşamı saat 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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