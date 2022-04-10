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Spor İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Spor

İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Fenerbahçe-Galatasaray maçının 62. dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 23:52:00 -
İrfan Can Kahveci'den kötü haber

Süper Lig'inn 32. haftasında dev derbide Fenerbahçe , Galatasaray 'ı konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte mücadelenin 62. dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Maçın 62. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan İrfan Can Kahveci gördüğü kart ile gelecek hafta Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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