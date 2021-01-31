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Spor İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama
Spor

İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama

Fenerbahçe'nin Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulübe gelerek babasının hayalini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:32:00 -
İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

İrfan Can'ın açıklamaları şöyle:

Çok heyecanlıyım. Gururluyum. Babamın hayalini gerçekleştirdim. Ali Koç Başkanımız buraya kadar geldi. Çok teşekkürler. Emre Ağabey'e teşekkürler.

Emre Belözoğlu ise "Bu transferin kahramanı başkanımız Ali Koç'tur. Oyuncuların gelişiminde çok büyük etkisi olan Başakşehir'e, Göksel Gümüşdağ'a, Başkanımız Ali Koç'a teşekkürler. Camiamızın ayakta kalmasının sebebi Ali Koç'tur. Her transferde başroldür. Olmasa başaramazdık." ifadelerini kullandı.

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