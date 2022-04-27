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Spor İrfan Can Kahveci'dan mutlusu yok! İkinci bebeği dünyaya geldi
Spor

İrfan Can Kahveci'dan mutlusu yok! İkinci bebeği dünyaya geldi

Fenerbahçe'de forma giyen başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci ikinci kez baba oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 13:16:00 -
İrfan Can Kahveci'dan mutlusu yok! İkinci bebeği dünyaya geldi

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi.

Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinde yer alan paylaşımda Kahveci çiftini kutlayarak, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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