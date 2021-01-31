İrfan Can Kahveci kaç yaşında nereli hayatı
İrfan Can Kahveci kimdir? Fenerbahçe, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi İrfan Can Kahveci'nin nereli kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladı.
İrfan Can Kahveci, 15 Temmuz 1995'te Ankara'da dünyaya geldi. Futbola yedi yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can Kahveci, seçmelerde başarılı olunca Başkent ekibinin altyapısına kabul edildi. 2005-2012 yılları arasında Gençlerbirliği altyapısında top koşturan İrfan Can Kahveci, 2012'de A takıma yükseldi.
Liseyi tamamladıktan sonra İrfan Can Kahveci, Gazi Üniversitesi BESYO bölümüne girdi.
İrfan Can Kahveci, 2013-2014 sezonunda Hacettepe'de kiralık olarak forma gidi.
Gençlerbirliği ile 79 maça çıktı. Başkent ekibinin formasıyla 11 gol atan İrfan Can Kahveci 15 asist yaptı.
İrfan Can Kahveci 4 Ocak 2017'de 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'e transfer oldu. Lacivert-turunculu formayla 150 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 19 gol atıp 16 asist yaptı. İrfan Can 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
A Milli Takım formasıyla 17 maça çıkan İrfan Can Kahveci orta saha mevkiinde görev alıyor.