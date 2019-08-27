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İrem Derici’nin evine girmek isteyen şahıs serbest bırakıldı

Şarkıcı İrem Derici’nin evine zorla girmek isteyen Erol K.

27 Ağustos 2019 Salı 14:05
İrem Derici’nin evine girmek isteyen şahıs serbest bırakıldı

Şarkıcı İrem Derici’nin evine zorla girmek isteyen Erol K. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Erol K., ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Attığı mesajlarla şarkıcı İrem Derici’yi rahatsız eden şüpheli Erol K., geçtiğimiz günlerde eline çiçek alıp Derici’nin Harbiye’deki evine gitti. Kapıyı açan hizmetliye Derici’ye aşık olduğunu ve onunla görüşmek istediğini söyleyen şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Aynı şüpheli bir süre sonra tekrar elinde çiçekle Derici’nin kapısına gelince, Derici Harbiye Polis Karakolu’na giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.



Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


Şarkıcı Derici’nin şikayetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Erol K., ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. 33 yaşında olan şüphelinin Kahramanmaraş’ta yaşadığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi. Şüphelinin, İrem Derici’yi görmek için hayvanlarını sattığı ve İstanbul’a geldiği kaydedildi. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici’nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



‘İrem Hanım polisi ve beni aradı’


Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından adliye önünde açıklama yapan Derici’nin avukatı Ayşegül Mermer, “Dün geceki olayın daha öncesi de var. Yaklaşık 15 gün önce İrem Hanım bu şahıs tarafından rahatsız ediliyor. Şahıs İrem hanımın evine kadar geliyor ve yukarı çıkıyor. İrem Hanım şikayetçi oluyor. Dün gece de soruşturma devam ederken, bu şahıs kapıyı çalıyor. İrem Hanım şahsı görünce polisi ve beni arıyor. Şahıs çevrede bulunduğu için yakalandı ve gözaltına alındı” dedi.



"İrem hanıma aşık olduğunu söylüyor"


Konuşmasının devamında avukat Mermer, “Şahıs, ‘Cinsel taciz’ ve ‘Kişilerin sükununu ve huzurunu bozma’ suçlarından dolayı mahkeme çıktı ve maalesef adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıs İrem hanıma 50 metre yaklaşamayacak. Şahıs verdiği ifadesinde İrem hanıma aşık olduğunu belirtiyor. Elinde çiçekle kapıya geliyor. Kendisinin hep çelişkili ifadeleri var. Kendisi bir üniversite hastanesine sevk edildiğinde sağlıklı bir birey olmadığı ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:05
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