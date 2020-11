İrem Bağları sonbahar renkleriyle büyülüyor

IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzeybatısındaki Iğdır Ovası'nda yer alan, birçok sebze ve meyvenin yetiştiği İrem Bağları, hazan tonlarına büründü.

Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Melekli beldesindeki sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü oluşturduğu bölge, doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İrem Bağları'nın yöreye gelen ziyaretçilerin en sık ziyaret ettiği alanlardan biri olduğunu söyledi.

İrem Bağları'nın her mevsim ayrı güzellikleri barındırdığını anlatan Coşar, şöyle konuştu:

"Burası ilkbaharda adeta gelinlik giymiş bir kız gibi insanların beğenisini kazanır, sonbaharda ise bambaşka bir güzellik sunar. Hafta sonları bu mevsimde vatandaşlarımız burayı uğrak bir mekan haline getirmişler. Biz de belediye olarak herkesi buraya doğa yürüyüşüne davet ediyoruz. Buraya yerli yabancı turist çekmek için her yıl geleneksel doğa yürüyüşü etkinlikleri yapıyoruz."

Doğa ve fotoğraf tutkunu vatandaşların bu doğal güzelliği ziyaret ettiğini, özellikle çevre illerden buraya ziyaretçi akını olduğunu belirten Coşar, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde doğal güzellikler oluştuğu için doğa fotoğrafı çekmek isteyen vatandaşlarımız burayı tercih ediyor. Son yıllarda burası gerek ulusal basında gerekse sosyal medyada bayağı yer buldu. Bu açıdan ciddi bir üne kavuştu. Şehir dışından gelip İrem Bağlarını sorup burayı ziyaret eden, güzel anlarını fotoğraflarla ölümsüzleştiren, doğayı, tabiatı gezen misafirlerimizin arttığını görüyoruz. Bu açıdan Melekli beldesi olarak şanslıyız."

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş ise İrem Bağları'nın özellikle fotoğraf meraklıları tarafından bu mevsimde ziyaret edildiğini belirterek "İrem Bağları doğa tutkunu ve fotoğraf meraklıları için her mevsim görülmesi ve fotoğraf çekilmesi adına doğal bir zenginliktir. Burası ilkbahar ve yazın olduğu gibi sonbaharda da adeta büyülüyor. Fotoğraf ve gezi meraklılarının ilgi odağı durumunda çünkü her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik. Buralar doğanın her güzelliğini barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.