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İranlı milletvekilinden Sünniler için cami talebi

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, "Tahran'daki bir milyon Sünninin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz." dedi.

22 Eylül 2019 Pazar 12:47
İranlı milletvekilinden Sünniler için cami talebi

İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi, başkent Tahran'da Sünniler için cami yapılması gerektiğini ifade etti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Muhammedi, "Sünniler Tahran'da 7 ayrı noktada apartman dairesinde namaz kılıyor. Tahran'daki bir milyon Sünninin katılabileceği dini merasimlerin düzenlenmesine olanak veren büyük bir cami yapılmasını istiyoruz." dedi.

Resmi mescit veya cami yok

Söz konusu apartman dairelerinde 100 ila 150 kişinin cemaatle namaz kılabildiğine dikkati çeken Muhammedi, konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Tahran'da Sünnilere ait resmi mescit veya cami bulunmuyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 12:47
  1. İran Meclisi Zahidan milletvekili Alimyar Muhammedi
  2. Sünniler
  3. İranlı İşçiler Haber Ajansı (ILNA)
  4. Tahran

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