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"İranlı işçiler maaşlarıyla ancak 10 gün geçinebiliyor”

İran'daki Kirmanşah Eyaleti İşçi Evi Genel Sekreteri Evliya Ali Beygi, işçilerin aldıkları aylık ücretin 4 kişilik bir aileyi 10 günden fazla geçindirmeye yetmediğini belirtti

30 Aralık 2018 Pazar 15:04
"İranlı işçiler maaşlarıyla ancak 10 gün geçinebiliyor”

ANKARA (AA) - İran'daki Kirmanşah Eyaleti İşçi Evi Genel Sekreteri Evliya Ali Beygi, İranlı işçilerin aldıkları aylık ücretin 4 kişilik bir aileyi 10 günden fazla geçindirmeye yetmediğini söyledi.

İşçilerin yaşadıkları geçim sıkıntısına "döviz kurundaki dalgalanmalar ve hayat pahalılığının" neden olduğunu belirten Beygi, "İranlı işçiler geçim sıkıntısı yaşıyor. İşçiler aldıkları maaşla ancak 10 gün geçinebiliyor." dedi.

Beygi, mevcut şartlarda işçilerin aldığı ücretin 4 kişilik bir ailenin dahi geçinmesi için yeterli olmadığını vurgulayarak, artık ailelerin kırmızı veya beyaz et tüketemediğini ifade etti.

Serbest piyasadaki döviz kuru artışının büyük şehirlere göre küçük şehirlerde daha fazla olduğunu aktaran Beygi, dolayısıyla küçük şehirlerdeki işçilerin durumunun çok daha kötü olduğunu dile getirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Beygi, yeni yıl bütçesinde toplumun tüm kesimlerinin beklentisinin dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Beygi, asgari ücretin gerçek enflasyon oranı ve işçilerin geçim durumu göz önünde bulundurularak belirlenmesini istedi.

- İran'da asgari ücret

İran'da asgari ücret, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonrası döviz kurunda yaşanan artışla birlikte 450 dolardan 320 dolara kadar geriledi.

Ülkede dolar kurunun hükümet tarafından 4 bin 200 tümene sabitlenmesinin ardından 320 dolar seviyesinde kalan asgari ücretin yeni yılla birlikte artması bekleniyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:04
  1. Evliya Ali Beygi
  2. iran
  3. işçi
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