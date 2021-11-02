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Dünya İranlı bakandan kötü haber
Dünya

İranlı bakandan kötü haber

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yeni tip koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 12:48:00 -
İranlı bakandan kötü haber

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve karantinada olduğu duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin "pozitif" olduğunu bildirdi.

Hatibzade, karantinada bulunan ve çalışmaları uzaktan yürütecek olan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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