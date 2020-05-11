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Aktüel

"İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği" iddiası asılsız çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 22:12:55 -
"İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği" iddiası asılsız çıktı

ANKARA (AA) - İran'ın, Türkiye'ye 40 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti gönderdiği iddiası yalanlandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter'dan 8 Mayıs'ta "Ataları uzun zaman önce Hindistan'a göçmüş olan Hindistan'daki Parsiler-Zerdüştler, her zaman İran'a olan sevgilerine sadık kalmışlardır. İran'a verdiğiniz Kovid-19 paketleriniz için müteşekkiriz. Ayrıca Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere 40 bin İran yapımı gelişmiş test kiti gönderdik." paylaşımında bulunmuştu.

Buna karşın, AA'nın konuyla ilgili ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye İran'dan test kiti gelmediğini belirterek, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını kaydetti.

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