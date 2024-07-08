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Gündem İran'ın Türk Cumhurbaşkanı göreve başladı! Ve meclise o mesajı verdi
Gündem

İran'ın Türk Cumhurbaşkanı göreve başladı! Ve meclise o mesajı verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:51:00 -
İran'ın Türk Cumhurbaşkanı göreve başladı! Ve meclise o mesajı verdi

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Ali Hameney tarafından kabul edildi. Hamaney kendisine tavsiyelerde bulundu. Pezeşkiyan rakibi Said Celili ve Meclis hakkında önemli açıklamalar yaptı, iş birliği mesajı verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Lideri Ayetullah Ali Hameney, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ı makamında kabul etti. Hamaney, Pezeşkiyan'ı başarısından ötürü bir kez daha tebrik etti. 14. Dönem Cumhurbaşkanı'na tavsiyelerde bulundu ve kendisi için dua etti.

İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı olan Pezeşkiyan, İbrahim Reisi'den boşalan Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Muhammed Muhbir ile de görüştü. Görüşmede Muhbir, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal konular başta olmak üzere birçok konu hakkında Pezeşkiyan'a bilgiler verdi.

 

Diğer yandan Pezeşkiyan, Hamaney ile görüştüğü gün, ikinci turdaki rakibi Said Celili ile de bir araya geldi. İkili, ülke sorunları ve çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Celili, “Şimdi devrimin hedeflerine ulaşmak için halkımız arasında işbirliği ve dayanışma zamanıdır.” dedi. Pezeşkiyan da rakibinin fikir ve önerilerini almaya hazır olduğunu ifade etti.

İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkenin sorunlarının çözülmesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclis'e iş birliği mesajı verdi.
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Pezeşkiyan, “Meclis ve yargı başta olmak üzere tüm yönetim organlarını anlayarak ve işbirliği yaparak siyasi gerilimi ortadan kaldırmaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Akhbarik

Türk mü? Sanki Ermeni gibime geldi
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