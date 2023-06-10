İran’ın tanıttığı kuantum işlemcinin aslı ortaya çıkınca sosyal medya yıkıldı

Dijital çağın hızla ilerleyen teknolojileri arasında yer alan kuantum işlemciler, bilgisayar biliminde devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor. Bu olağanüstü yeteneklere sahip cihazlar, geleneksel bilgisayarların sınırlarını aşarak, hesaplama gücünde büyük bir sıçrama sağlamayı hedefliyor. Son olarak İran, yerli üretim olduğunu kuantum işlemcisili cihazını tanıttı. Ancak sosyal medyada alay konusu oldu. İşte ayrıntılar…

İran’ın tanıttığı kuantum işlemcili elektronik cihaz, internette satılıyor!

İran Ordusu, Mazandaran’ın kuzeyindeki Noshahr’daki Donanma İmam Humeyni Denizcilik Üniversitesi’nde “Kuantum İşleme” konulu bir toplantı düzenledi. Burada, İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinasyon Yardımcısı ve eski Donanma Komutanı Arka Amiral Habibollah Sayyari, teknolojik ilerlemeler hakkında bir takım açıklamalar yaptı.

Sayyari, açıklamalarıni bitirdikten sonra kuantum işlemcinin yerleştirildiği elektronik cihazı tanıttı. Sonrasında ise kuantum ve plazma teknolojilerinin, savaşlar için oldukça önemli olduğunu ve gelecekti tehditler ile başa çıkmak için teknolojilerin önemini vurguladı.

FarsNews’in haberine göre kısa süre önce ise sosyal medyada, bu konuyla ilgili tartışmalar başladı. Kullanıcılar, İran’ın kuantum işlemcili diye tanıttığı elektronik cihazın, ABD’li bir donanım şirketi tarafından üretilen ZedBoard Zynq-7000 model bir geliştirme kartı olduğunu ve 600 dolar fiyat etiketiyle internet üzerinden satıldığını ortaya çıkardı. Bu kartın Türkiye’de çeşitli e-ticaret platformlarında 15 bin TL civarında satıldığı da görüldü.

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Geliştirme kartının özelliklerine bakıldığında ise kuantum ile ilgili bir devre veya işlemci olmadığı fark edildi. Hatta bunun satışını yapan bir e-ticaret platformu da, ürün açıklamasına İran’ın bu konuda aldatmaca yaptığını yazdı.