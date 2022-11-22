İran'ın nesi meşhur yiyecek? Fesenjan yemeği tarifi! İran'ın en meşhur yemekleri nelerdir? İran'ın meşhur içecekleri, meşhur baharatı

FESENJAN TARİFİ | İran'ın meşhur yemeği, tatlılı ekşili tavuk olarak da bilinen Fesenjan, tüm dünya mutfağına yayılmasının ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Evinde fesenjan yapmak isteyenler İran Fesenjan nasıl yapılır? iran'ın yöresel yemekleri nelerdir? Fesenjan malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını araştırırken genellikle özel günlerde tercih edilen Fesenjan tarifini haberimizde derledik. Ve İran'ın en meşhur yemekleri neler, en çok ne yapılır sizler için araştırdık.

İran mutfağı (Farsça: آشپزی ایرانی āšpazi-e iranī) İranın yöresel mutfağıdır. İran'ın yüzyıllar içerisinde ilişki kurduğu bölge ve ülkelerin mutfaklarındandır...

İran'ın en meşhur yemekleri nelerdir? İran'ın nesi meşhur yiyecek

İran'ın en popüler yemekleri arasında; biryani, İran pilavı, kuku, abgoosht, khoresh gheimeh ve chelow kebab sayılmaktadır. Ayrıca İran mutfağının en özel yanı; yemeklerin çok uzun sürede hazırlanması ve pişmesidir.

Nar ezmesi, öğütülmüş ceviz, zerdeçal, tarçın, portakal kabuğu, kakule ve gonca gibi baharatlarla lezzetine lezzet katılan İran'ın meşhur lezzeti Fesenjan hakkında arama motorlarında araştırılan İran Fesenjan nasıl yapılır? - Fesenjan malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

İRAN FESENJAN NASIL YAPILIR?

FESENJAN MALZEMELERİ

450 gram ceviz

2 yemek kaşığı zeytinyağ

2 yemek kaşığı tereyağ

900 gram kemiksiz tavuk eti

2 adet orta boy soğan

2 su bardağı nar pekmezi

Nar taneleri

FESENJAN YAPILIŞI

Cevizleri bir fırın tepsisine alarak 15 dakika 200 derecede kavurun. Soğuyunca robota çekin. Tavuk etlerini tuzlayın. Tencere içerisinde terayağ ile zeytinyağını ısıtıp tavuk etlerini içerisine yerleştirin.Her tarafının kızarmasını sağlayın. Sonra bir tabağa çıkartın. Soğanları iri yarım ay şeklinde doğrayıp tencerede bu sefer soğanları soteleyin. Onlarıda pişince tavukların üzerine alın. Tencere içerisine bu sefer ceviz ve nar pekmezi ile 2 su bardağı su ekleyip iyice sos kıvamına gelene kadar pişirin. Daha sonra tavuk etleri ve soğanlarlada birlikte bir saate yakın pişirin. Servis ederken basmati pirinci üzerine tavuk etlerini yerleştirip nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

İran'ın meşhur içecekleri

Nar, havuç, kantalup kavun, karpuz suyu da sıcak yaz aylarında tercih edilen içecekler arasında. Ancak çay Türkiye'de olduğu gibi İran'da da ulusal içecek olarak kabul görülüyor. Yine aynı şekilde papatya, zencefil, safran, gül, yasemin gibi bitkilerden de sağlıklı çaylar yapılıyor.

İran'ın meşhur baharatı

Safran yiyeceklere parlak sarı bir renk katar. Kendi ağırlığının 100 bin katı sıvıyı sarıya boyar. Tadı ve yemeklere kattığı sarı renk nedeniyle safran İran, Arap, Orta Asya, Avrupa, Hint ve Fas mutfak- larında yemeklerde (pilav, çeşitli helvalar,dolma, çorba vb.) oldukça yaygın olarak kullanılır.

Ghormeh Sabzi Nedir?

İngilizceden çevrilmiştir-Ghormeh sabzi veya khoresht sabzi, aynı zamanda qormeh sabzi olarak da yazılır, İran otlu bir yahnidir. İran'ın ulusal yemeği olarak kabul edilir. İran'da çok sevilen bir yemektir.

Ghormeh Sabzi içinde ne var?

Ghormeh Sabzi yemeğinde taze otlar ve sebzeler önemli bir rol oynar.. Ispanak, kişniş, maydonoz, taze çemen, taze hardal, taze soğan, pırasa, ayı sarımsağı ve iran'a özgü diğer yeşilliklerin kıyılarak et suyunda haşlanması ile elde edilen bir püredir. kuzu eti, kurutulmuş limon ve fasulye ile birlikte pişirilir. malzemeleri, iran pazarlarında özel dükkanlarda taze olarak satılır.

İran'ın meşhur şeyleri

Kesinlikle Denemeniz Gereken 5 Ünlü İran Yemeği!

Dizi – Abgoosht.

İran Kebapları Barg Kebap. Koobideh Kebap. Tavuk Kebabı

Pirinç ile Servis Edilen Ghormeh Sabzi.

Pilav ile Servis Edilen Heimeh.

Tavuk ve Pilav.

İran'da kahvaltıda ne yenir?

İran: Bol Çeşitli Bir Kahvaltı

Tereyağı ve reçelle birlikte yenen Naan ekmeği, geleneksek bir İran kahvaltısının olmazsa olmazlarındandır. Ayrıca, Halim ismi verilen yemek de oldukça yaygındır. Halim; kıyılmış et, buğday, tarçın, tereyağı ve şekerin karıştırılması ile oluşur ve soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

İran mutfağı İranın yöresel mutfağıdır. İran'ın yüzyıllar içerisinde ilişki kurduğu bölge ve ülkelerin mutfaklarından da izler taşır: Türkiye mutfağı, Yunan mutfağı, Mezepotamya mutfağı, Orta Asya mutfağı, Kafkasya mutfağı ve Rus mutfağı bunlardan bazılarıdır. Vikipedi