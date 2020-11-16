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Aktüel İran'ın Meşhed kentinde vitrinlerde canlı manken kullanılması yasaklandı
Aktüel

İran'ın Meşhed kentinde vitrinlerde canlı manken kullanılması yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:57:53 -
İran'ın Meşhed kentinde vitrinlerde canlı manken kullanılması yasaklandı

TAHRAN (AA) - İran'ın Meşhed kentinde mağazaların vitrinlerinde canlı manken kullanılması yasaklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Meşhed Esnaf Odası Başkanı Mahmud Binanejad, kentteki bazı giyim mağazalarının vitrinlerinde canlı manken kullanılmasına tepki gösterdi.

Binanejad, "Giyim, tekstil, çanta ve ayakkabı mağazalarının vitrinlerinde herhangi bir şekilde canlı manken bulundurulması yasaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu uygulamayla ilgili gerekli uyarıların yapıldığını belirten Binanejad, "Bundan böyle canlı manken kullanan mağazalar hakkında kanuni işlem yapılacak." dedi.

Sosyal medyada birkaç gün önce yayınlanan, Meşhed kentindeki bazı mağazalarda genç kadınların canlı manken olarak kullanıldıkları görüntüler ülkede tepkilere yol açmıştı.

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