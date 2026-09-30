İran'ın masasına kritik teklif: Arakçi, son dokümanı Pezeşkiyan’a sunacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bölgede gerilimi tırmandıran emperyalist ABD, İran’a yönelik yeni bir diplomasi paketi hazırlayarak Tahran’a iletti. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ABD’den gelen son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunduğunu açıkladı. Batı’nın yalnızlaştırma kuşatmasına diplomasiyle karşılık verdiklerini belirten Muhacerani, kritik teklifin Bakanlar Kurulu’nda masaya yatırılacağını duyurdu.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunduğunu bildirdi.
Muhacerani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin teklifi hakkında bilgi verdi.
Arakçi’nin ABD’nin teklifini aldığını ve değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sunduğunu aktaran Muhacerani, teklifin bakanlar kurulunda değerlendirileceğini belirtti.
Muhacerani ayrıca, “Düşmanın siyasi olarak İran’ı yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyeti çok sayıda Avrupa ülkesi, Fars (Basra) Körfezi’ne komşu ülkeler ve diğer ülke yetkilileriyle yoğun diplomatik görüşmeler yapmıştır.” dedi.
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