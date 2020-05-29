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Dünya

İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada 3 asker hayatını kaybetti

İran'ın kuzeybatısında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 İran askeri öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:46:00 -
İran'ın kuzeybatısındaki çatışmada 3 asker hayatını kaybetti

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt kenti kırsalında İran sınır muhafızları ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 İran askeri yaşamını yitirdi. 

Irak sınırı yakınlarında yaşanan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğü belirtildi.

Haberde, söz konusu silahlı grubun adı belirtilmezken çatışmanın yaşandığı bölge daha önce İran askerleriyle terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK ile İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) militanları arasında çatışmalara sahne olmuştu.

 

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