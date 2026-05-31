İran'ın Kuveyt'teki Amerikan üssüne yönelik saldırısına dair detaylar ortaya çıktı

İran'ın 30 Mayıs'ta Kuveyt'teki bir hava üssüne düzenlediği balistik füze saldırısı, bazı Amerikan askerlerinin yaralanmasına ve iki MQ-9 Reaper insansız hava aracının ciddi hasar görmesine yol açtı.

Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi uzatacak bir anlaşmayı değerlendirdiği sırada gerçekleşti.

Saldırı hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa göre Kuveyt hava savunma sistemleri Fatih-110 füzesini önledi, ancak düşen parçalar Ali es Salim Hava Üssü'ne isabet etti.

Kaynak, aralarında sözleşmeli personel ve aktif görevdeki personelin de bulunduğu beş kişinin hafif yaralandığını söyledi.

Saldırıda bir Reaper imha edildi, en az bir diğeri ise ağır hasar gördü.

Bu İHA'ların her birinin maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Savunma Bakanlığı'nın son zayiat raporuna göre savaşta şimdiye kadar 14 ABD askeri öldü, 409 kişi yaralandı.

Tahran, savaşın 28 Şubat'ta başlamasından bu yana bölge genelindeki hedeflere 1850'den fazla balistik füze fırlattı.

