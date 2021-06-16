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Dünya İran'ın konsolosluk binasını vurdular! Ölüler var
Dünya

İran'ın konsolosluk binasını vurdular! Ölüler var

Suriye'de Esed rejimine bağlı bazı milis gruplar, İran'ın yeni açtığı konsolosluk binasını vurdu. Saldırı sonrası İran Devrim Muhafızları'na bağlı iki kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 11:21:00 - 2021-06-16 11:28:36
İran'ın konsolosluk binasını vurdular! Ölüler var

Halep'te Esed rejimi, Rusya ve İran arasındaki güç rekabeti günden güne şiddetleniyor.

Rusya ve İran destekli Esed rejimi Aralık 2016'da Halep şehrini ele geçirmişti. Bu tarihten beri şehir üzerinde yaşanan güç mücadelesi zaman zaman çatışmalara sebebiyet veriyor.

İran Halep'te konsolosluk açtı

İran'ın Halep'in Bustan el Kasr bölgesinde konsolosluk faaliyetleri devam ediyor. Bu çalışmalar rejim güçlerine bağlı olan ve bazıları Rusya tarafından desteklenen milis grupların tepkisini çekiyor.

İran, bu yılın Mayıs ayında bölgede konsolosluğunu resmi olarak açmıştı.

İran'ın şehirde artan faaliyetlerinin kendi alanlarını daralattığını düşünen Esed rejimine bağlı milisler zaman zaman İranli güçlerle çatışıyor.

Yerel kaynaklar, Esed rejimine bağlı bazı milis grupların, İran'ın Halep'te açtığı konsolosluk binasına makineli tüfeklerle ateş açtığını bildirdi.

İran destekli Şii milislerin ve Devrim Muhafızları güçlerinin de otomatik silahlarla karşılık verdiği çatışmada en az iki İranlının öldüğü kaydedildi.

Çatışmada sivil evler de isabet alırken, sivillerden hayatını kaybeden olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan, çatışmalara dair ayrıntılı bir haber aktaran Esed rejimi yanlısı Zehra Mahallesi haber ağının, kısa süre sonra bu haberi silmesi de dikkat çekti.

İran, 2016 yılından bu yana Halep şehrinde Şii inancını yaymak için yoğun olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Mepa News

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