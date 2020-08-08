İran'ın İstanbul Başkonsolosu Far, yeni iş bağlantıları için BTSO'yu ziyaret etti

BURSA (AA) - İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret ederek İran ve Bursa arasındaki ticaretin gelişmesini hedeflediklerini belirtti.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Javad Maboudi Far, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Far, yeni iş bağlantıları kurmak için Bursa'ya geldiklerini belirterek iki ülke arasındaki ticaret güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Yaptıkları ziyareti önemsediklerini aktaran Far, "Bu programın sadece ziyaret olarak kayıtlara geçmesini istemiyoruz. İran olarak bizler buraya iş yapmak ve firmalarımızı dinlemek için geldik. Türk ve İran iş dünyası temsilcilerini buluşturan bir ekonomi forumunu önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz. BTSO öncülüğünde Bursalı firmaların da bu forumda yer almasını arzularız." ifadesini kullandı.



BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ise Bursa'da 50 İran sermayeli firmanın faaliyet gösterdiğini aktararak şöyle konuştu:

"Bursa'dan İran'a ihracat yapan firma sayısı ise 738, 2019 yılında Bursa'dan İran'a 63,8 milyon dolar ihracat yapıldı, İran'dan yapılan ithalat ise 18,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İran bu noktada en çok önem verdiğimiz pazarlardan biri. BTSO olarak İran'da bebe ve çocuk konfeksiyonu, kimya ve tekstil sektörlerimize yönelik geniş katılımlı alım heyeti programları düzenledik. Bu organizasyonlarda firmalarımız önemli iş bağlantıları kurdu. Odamız liderliğinde dost, kardeş ve komşu ülke İran ile ticaretin geliştirilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazırız."









