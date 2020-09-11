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Aktüel İran'ın dış ticaret hacmi Kovid-19 etkisiyle yüzde 31 düştü
Aktüel

İran'ın dış ticaret hacmi Kovid-19 etkisiyle yüzde 31 düştü

Geçen yıl nisan-ağustos döneminde 35,6 milyar dolar olan İran'ın dış ticaret hacmi, bu yıl pandeminin etkili olduğu söz konusu 5 aylık süreçte 24,6 milyar dolara indi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:26:26 -
İran'ın dış ticaret hacmi Kovid-19 etkisiyle yüzde 31 düştü

ANKARA (AA) - İran'ın son 5 aylık dış ticaret hacmi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azaldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) Tahran Ticaret Odası verilerine dayandırdığı habere göre, İran takvimine göre 21 Mart'ta başlayan yılın ilk 5 ayında dış ticaret hacmi 24,6 milyar dolar oldu.

Bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 35,6 milyar dolar olduğu ve küresel Kovid-19 salgınının etkili olduğu aylarda İran'ın dış ticaret hacminin yüzde 31 azaldığı belirtildi.

Habere göre, İran'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

En çok ithalat yapılan ülkelerde ise yine Çin başı çekerken bu ülkeyi BAE, Türkiye, Hindistan ve Almanya takip etti.

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