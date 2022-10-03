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Dünya İran'ın Belucistan'daki Sünni-Müslüman katliamında ölü sayısı 67'ye yükseldi!
Dünya

İran'ın Belucistan'daki Sünni-Müslüman katliamında ölü sayısı 67'ye yükseldi!

İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan bölgesinde rejim güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:21:00 -
İran'ın Belucistan'daki Sünni-Müslüman katliamında ölü sayısı 67'ye yükseldi!

İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan bölgesinde rejim güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İran'ın doğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde gerilim sürüyor.

30 Eylül Cuma gününden bu yana gösteri ve çatışmaların devam ettiği bölgede can kaybı da artıyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, bugün itibariyle bölgede İran rejimi güçlerince öldürülen Sünni Beluç sivillerin sayısı 67'ye yükseldi.

Saldırılarda toplamda 300'ü aşkın sivil de yaralandı.

Bölgede internet ve telefon hatlarının kesildiği, iletişimin düzgün bir şekilde sağlanamadığı ifade ediliyor. Bu sebeple gerçek ölü ve yaralı sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Çatışmalar 30 Eylül Cuma günü, 15 yaşındaki Beluç bir kıza İran rejimine bağlı bir yetkilinin tecavüzü sonrası patlak veren olaylarla başlamıştı.

Kaynak: Mepa News

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