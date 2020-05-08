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Aktüel

İran’ın başkenti Tahran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran’ın başkenti Tahran’da 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 00:04:02 -
İran’ın başkenti Tahran’da 5.1 büyüklüğünde deprem

İran’ın başkenti Tahran’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, Tahran’a bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 00.48 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikle gerçekleşti. İran Acil Servisler Kurumu sözcüsü Mücteba Halidi, deprem sonrasında ilk yardım ekiplerinin bölgeye gönderildiğini söyledi.


Deprem Kum, Elburz ve Gazvin şehirlerinde de hissedilirken can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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