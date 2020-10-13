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Aktüel İran'ın Azerbaycan sınırı yakınlarına İHA düştü
Aktüel

İran'ın Azerbaycan sınırı yakınlarına İHA düştü

Erdebil Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Parsabad ilçesine bağlı Uzun Tepe Aliya köyüne düşen İHA'nın kime ait olduğunun araştırıldığını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:38:47 -
İran'ın Azerbaycan sınırı yakınlarına İHA düştü

İSTANBUL (AA) - İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırındaki Erdebil kentine bağlı Parsabad ilçesinde insansız hava aracı (İHA) düştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Erdebil Vali Yardımcısı Behruz Nedayi, Azerbaycan sınırındaki Parsabad ilçesine bağlı Uzun Tepe Aliya köyüne bir İHA düştüğünü söyledi.

İHA'nin kime ait olduğu ve nasıl düştüğüyle ilgili araştırma başlatıldığını dile getiren Nedayi, kırsal bölgeye düşen İHA'nın can ya da mal kaybına neden olmadığını aktardı.


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