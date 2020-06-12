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Dünya

"İran'ın ambargosunun uzatılmasına karşıyız"

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına mektup yazarak İran'ın bükleer silah ambargosunun uzatılmasına karşı çıkacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:24:00 -
"İran'ın ambargosunun uzatılmasına karşıyız"

Münübe Yılmaz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına mektup yazarak İran'ın bükleer silah ambargosunun uzatılmasına karşı çıkacaklarını belirtti. "Pekin kesin bir şekilde BMGK kararları ve nükleer anlaşmanın itibarını korumaktadır ve Amerika’nın BM Güvenlik Konseyinde İran nükleer silah ambargosunun uzatılmasına onay vermeyecektir." diyen Wang Yi, ABD 'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan ayrıldıktan sonra İran aleyhine tek taraflı ambargo uygulamasının kabul edilemez olduğunu aktardı. Çin Dışişleri Bakanı, Amerika’ya tek taraflı ambargolardan ve uluslararası hukukta yeri olmayan asılsız iddialardan vazgeçerek BM kararına dönme çağrısında bulundu.

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