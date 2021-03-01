  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...
Dünya

İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, kendisine yönelik suikast iddialarının ciddi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 11:54:00 -
İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Tahran'da çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mahmud Ahmedinejad, İran yönetimine sert eleştiriler getirerek kendisine suikast yapılabileceğini kaydetti.

Ahmedinejad, "Şahsıma yönelik suikast iddiaları ciddidir. Kendileri öldürüyor, kendileri defnediyor ama başkalarını itham ediyorlar. Ben söylenecekleri söyledim 5-6 farklı güvenilir yere emanet ettim. Bir şey olursa onlar yayınlayacaklar. Canım İran halkına feda olsun" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinema Akademisi 13 Mart’ta başlıyor
Kültür - Sanat

Sinema Akademisi 13 Mart’ta başlıyor

Siyer Vakfı’nın bu yıl yedinci kez düzenlediği Hassan Bin Sabit Sinema Akademisi’nin yeni eğitim dönemi, 13 Mart’ta başlayacak...
Eline aldığı kağıt parçasıyla belgelediğini sandı! HDP'li Gergerlioğlu yalanda ısrar ediyor, malum medya destekliyor
Siyaset

Eline aldığı kağıt parçasıyla belgelediğini sandı! HDP'li Gergerlioğlu yalanda ısrar ediyor, malum medya destekliyor

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra vekilliği düşecek olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eline aldığı bi..
Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki!
Dünya

Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay