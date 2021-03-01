İran’ı sallayan suikast iddiası! Ahmedinejad duyurdu: Bana bir şey olursa...
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, kendisine yönelik suikast iddialarının ciddi olduğunu söyledi.
Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Tahran'da çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Mahmud Ahmedinejad, İran yönetimine sert eleştiriler getirerek kendisine suikast yapılabileceğini kaydetti.
Ahmedinejad, "Şahsıma yönelik suikast iddiaları ciddidir. Kendileri öldürüyor, kendileri defnediyor ama başkalarını itham ediyorlar. Ben söylenecekleri söyledim 5-6 farklı güvenilir yere emanet ettim. Bir şey olursa onlar yayınlayacaklar. Canım İran halkına feda olsun" dedi.