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Dünya İran'dan Türkiye’ye skandal teklif! Haddinizi bilin, haddinizi
Dünya

İran'dan Türkiye’ye skandal teklif! Haddinizi bilin, haddinizi

Yeniakit Publisher
2023-09-18 21:20:00 -
İran'dan Türkiye’ye skandal teklif! Haddinizi bilin, haddinizi

İran, Türkiye'ye askerlerini Suriye'den çekmeyi ve Suriye sınırını kendilerinin garantörlüğünde Suriye askerlerinin korumasını teklif etti.

Sayısız ülkenin askerlerinin cirit attığı Suriye'de güvenlik ve sığınmacı sorunu gerekçesiyle asker bulunduran Türkiye'nin konumu İran yönetimini rahatsız etti.

İran'ın "el Wifak" gazetesine verdiği röportajda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin ortak toplantılar sırasında Şam Yönetiminin Türk topraklarına yönelik herhangi bir tehdit oluşmamasını garanti altına alması karşılığında Ankara'nın güçlerini Suriye'den çekmeyi taahhüt etmesini önerdiğini açıkladı.

Abdullahiyan, Suriye'nin Türkiye ile sınır güvenliğini kendi topraklarından sürdürmeye tam olarak hazır olduğunu Tahran'a teyit ettiğini belirtti.

Rusya ve İran garantör ülke!

Bakan, Suriye ve Türkiye'ye sunulan teklifin, anlaşmanın garantörleri olarak Rusya ve İran'ı da içerdiğini ve Suriye'nin güçlerini Türkiye sınırına konuşlandırmasını öngördüğünü belirtti.
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İran'ın önerisi ile ilgili Şam'dan resmi bir açıklama gelmezken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaklaşık iki hafta önce Moskova'nın hem Şam'a hem de Ankara'ya benzer bir öneri sunduğunu açıklamıştı.

Teklif, Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarındaki varlığını meşrulaştıracak bir anlaşmanın oluşturulmasını hedefliyordu.

Lavrov bu teklifin Şam ve Ankara'ya, Türk kuvvetlerinin Şam'la işbirliği içinde "Suriye topraklarındaki teröristlerle" savaşmasına izin veren anlaşmayı yeniden gözden geçirme fırsatını sunduğunu belirtmişti.

Lavrov'un teklifi 1998 Adana Anlaşması'na dayanıyor ve Ankara ile Şam'ın ortak sınırları boyunca "terörizme" karşı mücadelede işbirliğini belirliyor. Teklif kapsamında Suriye, PKK desteğini kesecek ve liderinin Suriye topraklarından çıkarılmasını kolaylaştıracak. Ayrıca teklif, Türkiye'ye Suriye topraklarında sınırdan 5 kilometre içeriye kadar "terörist" örgütleri takip etme yetkisi de verecek.

Türkiye siyasi çözüm ve mülteciler dönene kadar çekilmeyecek

Öte yandan Türkiye, siyasi çözüm ve istikrar sağlanana ve mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşleri garanti altına alınana kadar Suriye'nin kuzeyinden güçlerini çekmeyeceğini belirtiyor.

 

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Yorumlar

Millet

Oldu canım biz de sizin Afgan sınırınızı koruyalım.

Üç...Hilal...

Ey oranın Tasmalı itleri nasıl gavurdan dost olmazsa İRAN danda kıyamete kadar dost olmaz onun için PKK ve hertürlü teröristlere iranda tam gaz testek veriyor. 
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