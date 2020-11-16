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Dünya İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama
Dünya

İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama

İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini gölgelemeye devam ediyor. Türkiye'nin bölgeye yabancı savaşçı gönderdiğini öne süren Tahran yönetimi yeni bir suçlamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:09:00 -
İran'dan Türkiye'ye skandal suçlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hatipzade, "Dağlık Karabağ krizinden sonra bölge haritasında herhangi bir değişiklik olacak mı?" şeklinde yöneltilen bir soruya Türkiye'yi üstü kapalı suçlayıcı bir cevap verdi.

"Bölge haritasında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dağlık Karabağ bölgesinde artık yabancı teröristlerin varlığının son bulmasını umuyoruz. Karabağ krizinin barışçıl çözümü tüm bölgenin yararına olacaktır."

Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerginliği yakından ve endişe ile takip ettiklerini söyledi.

“Tarafları soğukkanlı olmaya ve çatışmaları hemen durdurup diyaloğa geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullanan Hatipzade, “İran, taraflar arasında diyalog oluşturulması için bütün olanaklarını seferber etmeye hazır” dedi.

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