İran'dan Trump'a Sert Uyarı: "Seni Kendi Haline Bırakmayacağız"
İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Alaeddin Borucerdi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Borucerdi, Trump'ın tehditlerini "boş" olarak nitelendirerek, İran'ın geri adım atmayacağını vurguladı.
Borucerdi, bölgenin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetlerinin geçici olmadığını belirtti:
- İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün kalıcı olacağı ifade edildi.
- Batılı ülkelerin İran’ın gücünü ve heybetini artık fark ettiği vurgulandı.
Müzakere Süreci ve Stratejik Hamleler
Müzakere sahasının bir zillet alanı olmadığını hatırlatan Borucerdi, sürecin dini liderin talimatıyla yürütüldüğünü söyledi. Sürece dair öne çıkan başlıklar şunlar:
- Yönetim: Sürecin Muhammed Bakır Kalibaf’ın tecrübesiyle yönetildiği belirtildi.
- Ateşkes: ABD ile yapılan iki haftalık ateşkesin, herhangi bir somut adım atılmadan uzatıldığına dikkat çekildi.
- İtibar Kaybı: Trump’ın tehditlerinin ABD için sadece itibar kaybına yol açacağı savunuldu.
"Seni Kendi Haline Bırakmayacağız"
Borucerdi'nin açıklamasındaki en sert vurgu ise doğrudan Donald Trump'a yönelik oldu. Borucerdi, Trump’ın şunu bilmesi gerektiğini belirterek, "seni kendi haline bırakmayacağız" ifadesiyle İran'ın kararlılığını yineledi.
Gündem
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!