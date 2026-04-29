SON DAKİKA
Rumlar "Konstantinopolis’in fatihi" ilan etmişti. Bir güzelleme de ateistlerden geldi ABD’de özgürlük maskesi düştü! İsrail'i eleştirene yeşil kart yok Eski cumhurbaşkanının cenazesi kriz çıkarttı! 10 aydır morgda bekletiliyordu Siyonizmin hamisi Trump’ın kirli oyunu: Charles’ın fikrini sömürgeci hayallerine alet etti Selin Başak Schlosser olayında sır perdesi aralandı! Otel odasında ölü bulunmuştu "Görmedim, duydum" yalanı çöktü! İmamoğlu davasında "Adem Soytekin" depremi: Rüşvetin belgesi itiraflarla geldi! 29 Nisan 1273: Kurtubi'nin vefatı (Hadis ve Fıkıh Âlimi) Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma! Orta Doğu’da savaş çemberi genişliyor: Körfez’den füze hamlesi, Rusya’dan İsrail’e "yasa dışı" çıkışı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar!
İran'dan Trump'a Sert Uyarı: "Seni Kendi Haline Bırakmayacağız"

İran'dan Trump'a Sert Uyarı: "Seni Kendi Haline Bırakmayacağız"

İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Alaeddin Borucerdi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Borucerdi, Trump'ın tehditlerini "boş" olarak nitelendirerek, İran'ın geri adım atmayacağını vurguladı.

Borucerdi, bölgenin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetlerinin geçici olmadığını belirtti:

  • İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün kalıcı olacağı ifade edildi.
  • Batılı ülkelerin İran’ın gücünü ve heybetini artık fark ettiği vurgulandı.

Müzakere Süreci ve Stratejik Hamleler

Müzakere sahasının bir zillet alanı olmadığını hatırlatan Borucerdi, sürecin dini liderin talimatıyla yürütüldüğünü söyledi. Sürece dair öne çıkan başlıklar şunlar:

  • Yönetim: Sürecin Muhammed Bakır Kalibaf’ın tecrübesiyle yönetildiği belirtildi.
  • Ateşkes: ABD ile yapılan iki haftalık ateşkesin, herhangi bir somut adım atılmadan uzatıldığına dikkat çekildi.
  • İtibar Kaybı: Trump’ın tehditlerinin ABD için sadece itibar kaybına yol açacağı savunuldu.

"Seni Kendi Haline Bırakmayacağız"

Borucerdi'nin açıklamasındaki en sert vurgu ise doğrudan Donald Trump'a yönelik oldu. Borucerdi, Trump’ın şunu bilmesi gerektiğini belirterek, "seni kendi haline bırakmayacağız" ifadesiyle İran'ın kararlılığını yineledi.

İran’dan ABD’ye ağır tehdit: Dev savaş gemilerini yakarız
İran'dan ABD'ye ağır tehdit: Dev savaş gemilerini yakarız

Trump’tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran’a tam kuşatma!
Trump'tan Siyonistleri sevindiren talimat: İran'a tam kuşatma!

Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!
Antalya Siyasetinde Mide Bulandıran İddia: Sevgilisini oğluna karı yapmış Böcek Hakkında Şok Kaset İddiası!

Trump’tan İran’a fotoğraflı tehdit: Artık bay kibar adam yok!
Trump'tan İran'a fotoğraflı tehdit: Artık bay kibar adam yok!

Yorumlar

iranda konusanalrın hepsi sıgınaktan konusyor

erkekce dıssarda konusan yok hepsi korkudan sıgınaklardan konsuyor
