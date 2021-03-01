  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terörist Mazlum Kobani sahibi ile görüşmek için kuyruk sallıyor

Bir Arap ülkesi daha S-400 için Rusya'nın kapısını çaldı

Terörist Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitaba yasak kararı

Yunan basınından Mısır ve Türkiye iddiası

Gezen ve Akpınar hakkındaki karar yarın çıkacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip, darbe imasında bulunmuşlardı

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

Özgür Özel'den provokatörler için çağrı: TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na seslendi!

Ruslar Bayraktar'ın sözlerinden rahatsız oldu

Eline aldığı kağıt parçasıyla belgelediğini sandı! HDP'li Gergerlioğlu yalanda ısrar ediyor, malum medya destekliyor

Kılıçdaroğlu Saadet'in etkinliğinde Erbakan'a övgüler dizdi! Merhum Hoca'nın o sözleri akıllara geldi
Dünya İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama! ‘Karşımızda diz çökecekler’
Dünya

İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama! ‘Karşımızda diz çökecekler’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD ve dünya İran karşısında diz çökmeye, yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 14:58:00 -
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama! ‘Karşımızda diz çökecekler’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacağını söyledi.

İlam ve Buşeher eyaletlerinde Petrol Bakanlığınca gerçekleştirilen bazı projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yaptığı konuşmada nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol sanayisinin İran'daki en önemli sektör olduğunu ve önceki hükümetlerde ülke bütçesinin 100 milyar dolarının petrole dayandığını dile getiren Ruhani, "ABD ve dünya, İran karşısında diz çökmeye ve yaptırımları kaldırmaya mecbur kalacak. ABD'nin yeni yönetimi maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve sonuç vermediğini 4 defa itiraf etti. Bu, bizim tarihteki en büyük başarımızdır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü
Gündem

CHP'deki sır istifanın gizemi çözüldü

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında yaptığı açıklamada istifa nedenini bi..
Yunan basınından Mısır ve Türkiye iddiası
Dünya

Yunan basınından Mısır ve Türkiye iddiası

Yunan basını, Mısır'ın 'Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını' iddia etti.
ABD’den Yunanistan'da askeri hamle! Kabul edilirse...
Dünya

ABD’den Yunanistan'da askeri hamle! Kabul edilirse...

Washington yönetiminin, ABD ile Yunanistan arasında yapılması planlanan yeni savunma anlaşmasında Yunanistan'daki onlarca askeri tesise ABD ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay