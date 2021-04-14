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Dünya İran'dan savaş tehdidi: Bunu yaparlarsa cevabını veririz
Dünya

İran'dan savaş tehdidi: Bunu yaparlarsa cevabını veririz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in ülkesine karşı adım atması halinde gereken cevabı vereceklerini belirterek, "Müzakerelerde elimizin boş olmasını istiyorsunuz fakat biz elimiz daha dolu geliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:15:00 -
İran'dan savaş tehdidi: Bunu yaparlarsa cevabını veririz

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma, Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırı ve 18 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yapılan saldırının "İsrail işi" olduğunu ileri süren Ruhani, "Güvenlik ve istihbarat makamları nihai raporu sunmalıdır. Elbette zahirde bu Siyonistlerin işidir. Siyonistler İran'a karşı adım atarsa cevabını veririz ve ilk cevabı aldılar. İlk cevap şuydu: IR1 santrifüjlerini bozduysanız onların yerine IR6 bırakırız. Bu şekilde yapacağınız kötülüklerle bu teknolojiyi durduramayacağınızı anlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

IR6 santrifüjlerini Natanz Nükleer Tesisi'nde aktif hale getirmeleri ve uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmelerinin kendilerine karşı atılan adımlara bir cevap olduğunu savunan Ruhani, "İran'a karşı komplo kuramaz ve Natanz'da cinayet işleyemezsiniz. Cinayet işlediğinizde ellerinizi keseriz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Müzakerelerde elimizin boş olmasını istiyorsunuz fakat biz elimiz daha dolu geliyoruz. Elimiz hiç boş olmayacak." görüşlerini paylaştı.

Ruhani, İsrail'in tehditlerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Sizi iki defa vurduk. Birincisinde IR6 santrifüjleriyle ikincisinde de uranyumu yüzde 60 zenginleştirerek vurduk. Durmayacağımız bellidir. İran'ın barışçıl teknolojisinde aksaklık meydana getirmek isterseniz biz de bu çerçevede adım atarız. Sizin işiniz nükleer terörizmdir, bizim ise yasaldır."

ABD'nin nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 şartlarına dönmesi gerektiğini yineleyen Ruhani, müzakerelerin başlamasıyla ilgili aceleleri olmadığını söyledi.

"Hiçbir kanadın seçimler için halkın geçimini rehin almaya hakkı yoktur"

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ise muhafazakarları eleştiren Ruhani, "Seçimler çok önemlidir ancak hiçbir kanadın seçimler için halkın geçimini rehin almaya hakkı yoktur. Bırakın halk rahat yaşasın. Bırakın yaptırımlar kalksın. Bu halkın seçimlere katılımı için daha iyidir. Bu, tüm kesimlerin çıkarınadır ve bundan hiçbir taraf zarar görmez. Bırakın kalan 100 günde yaptırımları kaldıralım. Bizi rahat bırakırsanız bu işi yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Natanz Nükleer Tesisi'nde 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu. Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra, 11 Nisan Pazar günü tesiste bir kaza yaşandığı bildirilmişti. Daha sonra İranlı yetkililer olayı "terör eylemi" olarak tanımlamış ve bundan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

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Yorumlar

1905

her şey teyyare atıp tutuyorsunuz ama boş laf arkası gelmiyor siz hiç bir şey yapamazsınız ancak kuru sıkı sıkıyorsunuz
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vatandaş

hadi oradan ,ikiside horoz dövüşü yapıyor.
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