0553 313 94 23
impression

İran'dan Pompeo'ya 'avam' yakıştırması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ekonomisi ve terörizmle mücadeleye ilişkin açıklamalarını 'avamca ve yanıltıcı' olarak niteledi.

30 Ekim 2018 Salı 20:56
İran'dan Pompeo'ya 'avam' yakıştırması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan açıklamasında, ABD'nin İran'a karşı psikolojik savaş yürütmek istediğini ileri sürdü.

Pompeo'nun İran ekonomisi ile ilgili sözlerinin "avamca, yanıltıcı ve çirkin" olduğunu savunan Kasımi, ABD'nin bölgedeki İran karşıtı planlarının yeni olmadığını kaydetti.

Kasımi, İran ekonomisinin terörizmle mücadele ve diğer gelişmelere rağmen yüzde 8 büyüdüğünü öne sürerek şu ifadelere yer verdi:

"ABD makamları, İran'a yönelik yaptırımlarda dünyadan gelen tepkilerin üstünü örtmek için psikolojik savaş yürütüyor. ABD, bu stratejik hataları geride bıraktığımız 40 yıl boyunca yaptı ve hep başarısız oldu."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımlarla İran ekonomisini zayıflattıklarını ve Tahran yönetiminin bölgede eskisi gibi aktif olamadığı açıklamasında bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 20:56
  1. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: En önemli şey milli olmaktır
    1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı..
    2. 'Koita'ya olan şey...'
    3. Başsavcılıktan o habere ilişkin açıklama
    4. İran'dan Pompeo'ya 'avam' yakıştırması!
    5. Varis ve tedavisi hakkında ipuçları
    6. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üzücü..
    7. Mardin'de korkunç olay: Halıya sarıp..
    8. Amerika 6. şartı hatırlattı ve İran'ı..
    9. Amerika'da hayatı filmlere konu olan..
    10. Babanın sevgisi çocuğun özgüvenini..
    11. Bakan Berat Albayrak: 12 Eylül'de bile..
    12. Sağlık Bilimleri Üniversitesi atama..
    13. Rus medyası açıkladı! Fenerbahçe'ye..
    14. Suudi Arabistan, yabancı ülke..
    15. BM'den 'Kaşıkçı' çağrısı: Açıklayın!
    16. Bırakacağını açıklayan Angela Merkel..
    17. İngiliz bakandan Kaşıkçı yalanlaması:..
    18. Organ nakli kimlerden yapılabilecek?
    19. Emekli emniyet müdürü ölü bulundu
    20. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?