İran'dan ortalığı karıştıracak tehdit: Cellat iktidar alacağımız intikamı beklesin!

ABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nden sonra Bahreyn’de terör devleti İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı.

Amerikan Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dün BAE’den sonra Bahreyn’in de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldığını açıklamıştı.

Bahreyn’in birçok ülke tarafından da kınanan skandal kararı İran’da çok sert tepkiyle karşılandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada Bahreyn yönetimine zehir zemberek sözler sarfedilirken "Bahreyn’in cellat iktidarı, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklesin" denildi.

Tehdit dolu açıklamada söz konusu kararın hiçbir meşruiyetinin bulunmadığı belirtilen açıklamada Bahreyn yönetiminin büyük bir ahmaklık yaptığı ifade edilerek bunun bedelini ödeyeceği vurgulandı.

Açıklamada "ABD Başkanı ve Beyaz Sarayın operasyonu ile İslam dünyasını sömürmek ve işgal güçlerini Filistin’de korumak için Bahreyn, Siyonist İsrail rejimi ile normalleşme sürecine dahil edildi. Onlar bölgede hedeflerine ulaşamayacak ve İslam dünyasında kendisini gizleyen direniş gerçek gücünü açığa çıkartacaktır" denildi.

ABD ve İsrail’in körfez ülkeleri üzerinde etki oluşturmasına fırsat vermeyeceklerini belirten İran Devrim Muhafızları, Bahreyn yönetiminden ‘cellat iktidar’ olarak bahseder intikam alacaklarını belirtti.

Açıklamada "Bahreyn rejimi İslam dünyasının asla kabul etmeyeceği bir karar almıştır. Bu karara en uygun karşılığı alacaklardır. Bahreyn’in cellat iktidarı, Kudüs mücahitlerinin alacağı intikamı beklesin" ifadelerine yer verildi.