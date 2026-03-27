İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere: "ABD askerlerine yer vermeyin"
Dünya

İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere: "ABD askerlerine yer vermeyin"

İran'dan Körfez ülkelerindeki otellere: "ABD askerlerine yer vermeyin"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirterek, bu otellerin müşterilerini tehlikeye atacak girişimlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Körfez ülkelerindeki ABD askerlerinin üslerini terk ederek otellere sığındığını belirterek, bu otellerin müşterilerini tehlikeye atacak girişimlerden kaçınması gerektiğini ifade etti.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bu savaşın başından itibaren ABD askerleri Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerde askeri üslerden kaçarak otellere ve ofislere sığındılar. Bu askerler, bu ülkelerin vatandaşlarını insan kalkanı olarak kullanmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'deki otellerin müşterilerini tehlikeye atabilecek görevlilere rezervasyon yapmayı reddettiklerini dile getiren Erakçi, Körfez ülkelerindeki otellerin de aynısını yapması gerektiğini kaydetti.

