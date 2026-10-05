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Dünya İran’dan kalkan yolcu uçağı Necef’e indi! 9 günlük zorunlu aranın ardından seferler yeniden başladı
Dünya

İran’dan kalkan yolcu uçağı Necef’e indi! 9 günlük zorunlu aranın ardından seferler yeniden başladı

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İran’dan kalkan yolcu uçağı Necef’e indi! 9 günlük zorunlu aranın ardından seferler yeniden başladı

Bölgede yaşanan güvenlik krizleri nedeniyle İran ile Irak arasındaki uçuşlara verilen 9 günlük aranın ardından ilk sivil yolcu uçağı Irak'ın Necef kentine iniş yaptı.

İran’dan kalkan yolcu uçağının uçuşların durdurulması nedeniyle verilen 9 günlük aranın ardından Necef’e iniş yaptığı bildirildi.

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, İran’dan kalkan ilk yolcu uçağı, Necef kentindeki Necef Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.

İran ile Irak arasındaki uçuşlar, bölgedeki güvenlik gelişmeleri nedeniyle yaklaşık 9 gün boyunca durdurulmuştu.

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