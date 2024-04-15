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Dünya İran'dan İsrail'e saldırı cevabı!
Dünya

İran'dan İsrail'e saldırı cevabı!

Yeniakit Publisher
2024-04-15 23:59:00 - 2024-04-16 00:00:08
İran'dan İsrail'e saldırı cevabı!

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in saldırı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" cevap vereceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri de "İsrail'in saldırısına saniyeler içinde yanıt veririz." ifadelerini kullandı.

'Meşru müdafaa yaptık'

İran'ın İsrail'e saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini mevkidaşına aktaran Abdullahiyan, bölgedeki krizlerin temelinde İsrail'in yıkıcı politikalarının olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili öldürdüğü saldırıya İngiltere'nin verdiği desteği eleştiren Abdullahiyan, şu değerlendirmede bulundu:

"Son altı ayda mazlum Gazze halkının üzerine yüz binlerce ton bomba atılırken İngiltere'nin, İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa çerçevesinde İsrail rejiminin diplomatik mekanlara barbarca saldırısına verdiği tepkiden endişe duyması şaşırtıcıdır."
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