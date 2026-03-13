  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran'dan İsrail yalakası Modi'ye tarihi ayar

Bebek katili İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sarıldığı görüntülerle gündemi meşgul eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmesini talep etti. İran lideri Pezeşkiyan, Siyonist yalakası Pezeşkiyan bu talebi düşünmeden reddetti.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik ilk saldırısı ve Tahran yönetiminin bölgedeki neredeyse tüm ülkeleri vurmasıyla başlayan savaş yeni bir boyuta taşındı. İlk günlerde özellikle balistik füzeler, Kamikaze İHA'lar ve çok yoğun hava saldırıları başroldeydi. Ancak İran'ın "Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiyi vuracağız" açıklamasıyla başlayan yeni süreç savaşın seyrini de değiştirdi.

ETKİSİ TÜM DÜNYAYI SARSABİLİR

Geldiğimiz noktada savaş sadece bölgesel bir krizle sınırlı kalmayıp, etkisi tüm dünyayı sarsacak ekonomik sonuçlar doğurabilecek bir yöne savruluyor. Çünkü İran'ın geçişlere izin vermediği Hürmüz Boğazı küresel enerji denkleminin şah damarlarından biri. Buradan LNG ya da petrol yüklü tankerlerin geçememesi ciddi sonuçlar doğuruyor.

 

MODİ'DEN "İZİN VERİN" TALEBİ

Hal böyleyken; Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sarıldığı günlerde gündeme gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Hint gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmesini talep etti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Modi'nin talebi İran yönetimine diplomatik kanallar aracılığıyla iletildi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bu talebi değerlendirmeden reddetti.

