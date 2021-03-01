İran'dan İsrail gemisine saldırı açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği basın toplantısında Umman Denizi’nde İsrail’e ait geminin Tahran yönetimi tarafından hedef alındığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Hatipzade, Umman Denizi’nin ve körfezin kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, “Körfez ve Umman Denizi ülkenin güvenliği açısından önemli ve bu bölgede kafa karışıklığı ve yalanlara izin vermeyiz. Netanyahu İran konusunda kafa karışıklığı ve korku içerisinde. Kendi ülkesindeki sorunları da bu şekilde çözebileceğini düşünüyor. Güvenlik konularında İsrail, İran’ın verdiği cevapların ne kadar net ve açık olduğunu iyi biliyor” dedi.

Umman Denizi’nde İsrail’e ait geminin İran tarafından hedef alındığı iddialarını yalanlayan Hatipzade, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Tahran yönetimini hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, “Bu iddia doğru değil” dedi.

İsrail’e ait Bahama bayraklı MV Helios Ray kargo gemisinde, cuma günü Umman Körfezi'nde seyir halindeyken patlama meydana gelmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu saldırı İran'ın bir eylemi. Bu apaçık ortada” ifadelerini kullanmıştı.