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Dünya İran’dan İİT’ye saldırılara karşı ortak tavır çağrısı
Dünya

İran’dan İİT’ye saldırılara karşı ortak tavır çağrısı

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İran’dan İİT’ye saldırılara karşı ortak tavır çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını gündeme taşıdı. Erakçi, İslam ülkelerinden İran’ın egemenliğini hedef alan saldırılara tepki göstermelerini istedi.

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Erakçi, İİT Genel Sekreterliğine seçilen Ahmed’i tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi. Erakçi, Ahmed’in görev süresince İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İİT Genel Sekreterliğine seçilen Ahmed’i tebrik eden Erakçi, yeni genel sekreterin İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sunması konusunda taşıdığı ümidi dile getirdi.

Görüşme sırasında Erakçi, İİT Genel Sekreteri’ne ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bu saldırılar sonucunda bölgede meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi vererek, İslam ülkelerinin İran’ın egemenliğine karşı yapılan saldırılara tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Erakçi, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a saldırılarını sürdürdüğünü ve her iki ülkenin de haklarının korunması amacıyla bir bütünlük içerisinde etkili bir pozisyon alınması gerektiğinin altını çizdi.

Erakçi ayrıca, İİT Genel Sekreteri Ahmed’i Tahran’a davet ederek ziyaretin en kısa sürede gerçekleşmesini umut ettiğini söyledi.

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