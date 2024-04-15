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Dünya İran'dan Hürmüz'deki gemi baskınına ilişkin açıklama
Dünya

İran'dan Hürmüz'deki gemi baskınına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:26:00 - 2024-04-15 16:26:25

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir ticari gemiye gerçekleştirdiği operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 13 Nisan’da Hürmüz Boğazı yakınlarında el koyduğu Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisinden hala haber alınamıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün gemiye düzenlenen operasyonun gerekçesine ilişkin açıklama yaptı.

'Denizcilik yasalarını ihlal etti'

Kenani, MSC Aries'in “Denizcilik yasalarını ihlal etmesi” ve İranlı yetkililer tarafından yapılan çağrılara cevap vermemesi sonucunda İran'ın karasularına yönlendirildiğini, ardından da gemiye el konulduğunu aktardı.

Mürettebatın dönüşü için çalışmalar sürüyor

Gemiyi işleten MSC şirketi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın gemiye el koyduğu doğrulanırken, 25 mürettebatın güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MSC Aries’in İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu’na ait olduğu biliniyor.

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