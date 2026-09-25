İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Bunun sorumlusu ABD

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güvensizliğin, ABD'nin İran'a verdiği "sözü tutmamasının ve suç işlemesinin" doğrudan bir sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile Rusya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, ulaştırma, enerji alanlarındaki ikili işbirliğinin durumu ve uluslararası kuruluşlar düzeyindeki koordinasyon konularının yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Erakçi, Rus mevkidaşına İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli bir gemi geçiş yolu oluşturulmasına ilişkin müzakerelerin durumu ve arabulucuların ABD ile diplomatik sürece geri dönülmesi için gerekli koşulları iletme çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut güvensizliğin, ABD'nin "verdiği sözü tutmamasının ve suç işlemesinin doğrudan bir sonucu" olduğu değerlendirmesinde bulunan Erakçi, savaşı sona erdirmeye yönelik mutabakat sürecinde İran'ın iyi niyetli davrandığını yineledi.

Erakçi, ülkesinin "diplomasi alanında gösterdiği ciddiyetle, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini savunmaya ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı İran'ın ulusal güvenliğini tehdit etmek için kötüye kullanmasını engellemeye kararlı" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerginliğe ilişkin tavırını dile getirerek tüm ülkelerin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine uymasının önemini vurguladı.