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İran’dan harekat karmaşası! ‘Güçlerinizi geri çekin’

Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan, karmaşaya kapılan İran, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini çekme çağrısında bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 13:11
İran’dan harekat karmaşası! ‘Güçlerinizi geri çekin’

İran, Türkiye tarafından Fırat’ın doğusunda dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme çağrısında bulunuldu.

İran'ın yanı sıra, TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik harekatına dünyadan açıklamalar gelmeye devam geliyor.

Ürdün

Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye’ye Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermesini ve sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözme çağrısı yaptı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin harekâtı kesin suretle kınadığını belirterek, bunun bölgedeki istikrara zarar verebileceğini, insani durumu daha da kötüye götürebileceğini ve koalisyonun DAEŞ’de karşı eylemleri sonucunda varılan ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

Japonya

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, harekâtın bölgedeki gerginliği tırmandırdığını, Suriye krizinin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini kaydetti.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula, harekâttan dolayı endişe duyduklarını belirterek, Türkiye’den duruma son verme çağrısı yaptı. Reinsula, Suriye’deki krize uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Belarus

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan da gelen açıklamada da harekâtın endişe yarattığı belirtildi. Açıklamada tüm tarafların Astana sürecinde varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesi ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemli olduğu vurgulandı.

Ermenistan

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da harekâtı kınayarak, bunun bölgedeki durumu kötüleştireceği, siviller arasında kayıplara ve yeni bir insani krize yol açacağı açıklaması geldi. Bakanlığa göre, harekât azınlıklar için ayrı bir endişe verici durum oluşturuyor.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 13:11
  1. Ürdün
  2. Kanada
  3. Japonya
  4. Estonya
  5. Belarus
  6. Ermenistan
  7. İran
  8. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland
  9. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Ayhan sırma Ayhan sırma 10 dk önce
    İran'a bak sen ya! İslam'ı fitnelerle bölen, masumların kanı eline bulaşmış İran'a bak hele!!!
  • sukrusukru11 dk önce
    Türkiye bu harekâtı kınayan ülkelerin her birine ülkemizdeki mültecileri eşit şekilde paylaşmayı önersin.Kabul ederlerse cekilelim desin bakalım ne diyecekler.
  • münirmünir11 dk önce
    İranın abd ile danışıklı dövüş yaptığıma inanalardanım. Bu tavrıda bunu tam olarak teyit ediyor.
  • sabırsabır16 dk önce
    Sizleri niye gerdi anlamadımki.... Dostmuyuz düşmanmıyız .....t.c ve reis canımız feda olsun size devam. durmak yok.
  • MehmetMehmet17 dk önce
    Destek olan ülke yok gibi
  • ceddim!izindeyiz...ceddim!izindeyiz...18 dk önce
    KARMAŞA FİLAN YOK, İran bizeDOST TAKLİDİ yapan bir ülke.
  • AbdulcabbarAbdulcabbar19 dk önce
    Efenim?....Aloooo....İran aradan çık...Alooooo....

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