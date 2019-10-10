İran’dan harekat karmaşası! ‘Güçlerinizi geri çekin’

İran, Türkiye tarafından Fırat’ın doğusunda dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkıyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'ye Suriye'deki güçlerini geri çekme çağrısında bulunuldu.

İran'ın yanı sıra, TSK’nın Fırat’ın doğusuna yönelik harekatına dünyadan açıklamalar gelmeye devam geliyor.

Ürdün

Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Türkiye’ye Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermesini ve sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözme çağrısı yaptı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ülkesinin harekâtı kesin suretle kınadığını belirterek, bunun bölgedeki istikrara zarar verebileceğini, insani durumu daha da kötüye götürebileceğini ve koalisyonun DAEŞ’de karşı eylemleri sonucunda varılan ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

Japonya

Japonya Kabine Genel Sekreteri Yoshihide Suga, harekâtın bölgedeki gerginliği tırmandırdığını, Suriye krizinin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini kaydetti.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsula, harekâttan dolayı endişe duyduklarını belirterek, Türkiye’den duruma son verme çağrısı yaptı. Reinsula, Suriye’deki krize uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Belarus

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan da gelen açıklamada da harekâtın endişe yarattığı belirtildi. Açıklamada tüm tarafların Astana sürecinde varılan anlaşmalar doğrultusunda hareket etmesi ve gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemli olduğu vurgulandı.

Ermenistan

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da harekâtı kınayarak, bunun bölgedeki durumu kötüleştireceği, siviller arasında kayıplara ve yeni bir insani krize yol açacağı açıklaması geldi. Bakanlığa göre, harekât azınlıklar için ayrı bir endişe verici durum oluşturuyor.