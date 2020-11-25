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Gündem İran'dan gelip iş adamlarını dolandırdı!
Gündem

İran'dan gelip iş adamlarını dolandırdı!

Sahte kimlik kullanan ve kendini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 400 bin lira dolandıran Muhammed H., tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:59:00 -
İran'dan gelip iş adamlarını dolandırdı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin İran uyruklu 4 iş adamını sahte belgeyle dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Sahte kimlik kullandı

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında şüphelinin, İran uyruklu Türk vatandaşı Halis G.'nin oğluna ait bilgilerle kendisine 2017'de Mehmet G. adına kimlik çıkarttığı belirlendi.

Şüphelinin aynı isim ve soyadda Antalya'da yaşayan bir avukatın bilgilerini kullandığı da tespit edildi.

400 bin liralık vurgun

Kendisini avukat Mehmet G. olarak tanıtan İran uyruklu Muhammet H.'nin, İranlı iş adamlarına ikamet, silah ruhsatı, çalışma izni belgelerini temin edeceğini söyleyerek belgelerin sahtesini verdiği, toplamda 4 kişiyi 400 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Suçüstü yakalandı

Ekipler, şüphelinin Fatih'te bir iş adamının ofisine dolandırıcılık maksadıyla geleceğini öğrendi. Öncesinde ofiste bulunarak hazır olan polis ekipleri, şüpheliyi ofiste yakaladı.

O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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