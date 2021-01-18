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Gündem İran'dan geldi! Türkiye'yi harekete geçiren ihbar
Gündem

İran'dan geldi! Türkiye'yi harekete geçiren ihbar

İran askeri tarafından, sınır bölgesinde 5 İranlı şahsın çığ altında kaldığı ihbarı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:05:00 -
İran'dan geldi! Türkiye'yi harekete geçiren ihbar

İran askeri tarafından, Van’ın Başkale ilçesinin sınır bölgesinde 5 İranlı şahsın çığ altında kaldığı ihbarı yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti askeri sınır birliğince Başkale Kaymakamlığına; Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası’nın sınır bölgesinde çığ düştüğü, 9 İran vatandaşının çığ altında kaldığı, 4’ünün kendi imkanlarıyla kurtularak İran tarafına döndüğü ve 5 kişiden haber alınmadığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Van’dan AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ancak sınır birlikleri tarafından ihbar edilen söz konusu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde çığ olayına rastlanmadığı, aynı bölgede çığ meydana getirecek potansiyelin de bulunmadığı belirlenmiştir. Olayla ilgili tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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Yorumlar

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