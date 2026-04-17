  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...' İl genelinde canhıraş çalışma: Çerçioğlu'ndan hizmet seferberliği! Devlet korsan gösteriye müsaade etmiyor! PKK sempatizanı şimdi yandı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı Tehlikenin adı Dijital Deccal! Yavrularımızın Kurban olmasına dur deme vaktidir Koskoca ABD’yi dengesiz korsanlar yönetiyor: Hegseth, "İki tanker ele geçirildi onların petrolünü satacağız!" Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş
İran'dan flaş açıklama: Hürmüz Boğazı açıldı! Trump'tan teşekkür geldi
İran’dan flaş açıklama: Hürmüz Boğazı açıldı! Trump'tan teşekkür geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki gelişmeler ışığında Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine ateşkes süresince tamamen izin verildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da “İran boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler” açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi.

Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest olduğunu duyurdu.

İranlı Bakan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir."

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve 8 Nisan'da geçici ateşkesle durdurulan savaşın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da “İran boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler” açıklaması yaptı.

LÜBNAN'DA GEÇİCİ ATEŞKES

İran ile ABD arasına 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşmasının arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İranlı yetkililer de ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamış ve ABD ile görüşmelerin Lübnan'da ateşkesin ilanına bağlı olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Dünya

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Trump Hürmüz’de yapayalnız! Müttefik arıyor ama bulamıyor!
Trump Hürmüz’de yapayalnız! Müttefik arıyor ama bulamıyor!

Dünya

Trump Hürmüz’de yapayalnız! Müttefik arıyor ama bulamıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürmüz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürmüz mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürmüz mesajı

Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi
Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi

Ekonomi

Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hadi Hayırlısı

İran savaş tazminatını da alırsa, ABD resmen yenilmiş olacak.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23