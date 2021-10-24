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Gündem İran’dan Erdoğan’a küstah eleştiri
Gündem

İran’dan Erdoğan’a küstah eleştiri

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran’a yaptığı çağrıya küstah bir karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 06:57:00 - 2021-10-24 07:10:43
İran’dan Erdoğan’a küstah eleştiri

 MÜNÜBE YILMAZ 

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden Türkiye’ye çemkirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Tel Aviv-Bakü ilişkileriyle ilgili yaptığı "İsrail’in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan’ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran’daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez" açıklamasını aklınca eleştiren Şemhani, "İslam alemine liderlik etmek iddiası olan bir devlet yöneticisinin, Siyonist rejimin boş ihtişamını büyütmesi güçlülük mü yoksa İslam'ın göstergesi midir” ifadelerini kullandı.

Şemhani, “Etnik gruplardan, onları demir yumrukla yöneten devletler korkar. Etnik grupların cenneti olan İran'ın korkusu yoktur" sözleriyle de çirkin bir imada bulundu.

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Yorumlar

AHMET FARUK

İran sapık bir inanca sahip terörist devlettir.
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İran bir islam devleti değildir

Humeyni yönetiminin şahlıktan hiç farkı yoktur, hatta daha fazla fars milliyetçisidirler
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