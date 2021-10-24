İran’dan Erdoğan’a küstah eleştiri

MÜNÜBE YILMAZ

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Twitter üzerinden Türkiye’ye çemkirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Tel Aviv-Bakü ilişkileriyle ilgili yaptığı "İsrail’in Azerbaycan ile olan ilişkileri nedeniyle İran kalkıp da Azerbaycan’ı hedef tahtasına koymak gibi bir duruma girmez. Çünkü bugün İran’daki Azeri oranı ortadadır. Yapılan iş yanlıştır. İran, yeni yönetimi de öyle zannediyorum ki bu yanlışı devam ettirmez" açıklamasını aklınca eleştiren Şemhani, "İslam alemine liderlik etmek iddiası olan bir devlet yöneticisinin, Siyonist rejimin boş ihtişamını büyütmesi güçlülük mü yoksa İslam'ın göstergesi midir” ifadelerini kullandı.

Şemhani, “Etnik gruplardan, onları demir yumrukla yöneten devletler korkar. Etnik grupların cenneti olan İran'ın korkusu yoktur" sözleriyle de çirkin bir imada bulundu.