İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun

İran askeri yetkilileri, Hürmüz Boğazı’ndan tek bir litre petrol bile geçirtmeyeceklerinin altını çizerek petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara yükselebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada “Hürmüz Boğazı’nın kapanması, ABD ve siyonistlerin dünya ülkelerine dayattığı şartların bir sonucu. Hürmüz Boğazı’ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz. ABD ve İsrail ile bağlantılı petrol yükü taşıyan her gemi meşru hedefimizdir. Varil fiyatının 200 dolara çıkmasına hazır olun” ifadeleri kullanıldı.

İran’dan dünyaya petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı üzerinden sert mesaj geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, "ABD’li ve siyonist düşmanlar, İran’a karşı gerçekleştirdikleri vahşi ve kibirli saldırganlıkta peş peşe yenilgiler aldı. Kendi aptal orduları ve siyasetçilerinin yaşadığı ruhsal ve psikolojik çöküş nedeniyle artık hezeyan dolu söylemlere başvuruyorlar. Siyonistlerin çocuk istismarcısı efendisi Trump ve MOSSAD örgütüne defalarca uyarıda bulunduk. Savaşı siz başlatırsınız ancak ne zaman ve nasıl biteceğini biz belirleriz" ifadeleri kullanıldı.

TEK BİR LİTRE PETROL GEÇİRTMEYECEĞİZ

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetlerimiz, Hürmüz Boğazı’nda inisiyatifi elinde bulundurduğu için boğazı kapatmaya ihtiyaç duymamaktadır. Hürmüz Boğazı’nın kapanması, ABD ve siyonistlerin dünya ülkelerine dayattığı şartların sonucudur. Bir kez daha güçlü şekilde vurguluyoruz ABD, siyonist rejim ve ortaklarının çıkarına olacak şekilde Hürmüz Boğazı’ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz. ABD ve İsrail ile bağlantılı petrol yükü taşıyan her gemi meşru hedefimiz olacaktır. Petrol ve enerji fiyatlarını yapay yollarla düşük tutamayacağınızı bilmelisiniz. Bölgedeki savaşın genişlemesi halinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi varil başına 200 dolarlık fiyatları bekleyin. Çünkü petrol fiyatı bölgedeki güvenliğe bağlıdır ve bu güvensizliğin kaynağı sizsiniz" denildi.

